В ГПУ заинтересовались дракой 35-летнего зампрокурора Харьковщины в ночном клубе

Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе.

"Широкую огласку получило видео, на котором указано, что участник драки является заместителем прокурора Харьковской области. Вчера я доложил Генеральному прокурору об этом инциденте. Виктор Николаевич (Шокин - УНИАН) дал команду изучить этот факт и объективно разобраться", - написал он.

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Сакварелидзе заверил, что в случае подтверждения участия конкретного должностного лица прокуратуры в указанном видео будут приняты соответствующие меры.

"Мы уже неоднократно заявляли, что неприкосновенных в системе прокуратуры нет", - отметил замгенпрокурора.

Как сообщал УНИАН, Кващук стал заместителем прокурора Харьковской области после того, как в конце августа 2014 года на должность прокурора Харьковской области был назначен Юрий Данильченко. Кващук Олег Иванович 1980 года рождения работает в органах прокуратуры с июня 2003 года.