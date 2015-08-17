Польша почти вдвое увеличила выдачу национальных виз для украинцев
Польша за первые шесть месяцев этого года выдала гражданам Украины 232,5 тыс. национальных виз, что почти вдвое больше, чем за первую половину прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные польского Министерства иностранных дел, которые есть у УНИАН.
В то же время польские консульства сократили выдачу шенгенских виз, которые, как правило, выдаются для краткосрочных поездок - на 25% или на 66 тыс. - до 201 тыс.
В целом Польша увеличила выдачу виз украинцам на 12,5% - до 434 тыс.
Больше всего виз традиционно выдали консульства во Львове (почти 190 тыс.), Луцке (более 100 тыс.) и Киеве (около 50 тыс.).
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Консульства в Виннице, Харькове и Одессе выдали около 40, 35 и 16 тысяч виз, соответственно.
Украинцы за первые шесть месяцев года получили почти более 50 тыс. долгосрочных виз сроком действия до 1 года, почти 70 тыс. - сроком действия до 2 лет, почти 8 тыс. - до 3 лет, около 1,5 тыс. - до 4 лет и около 3,5 тыс. - до 5 лет.
Как сообщал УНИАН, Польша традиционно выдает украинцам больше всего виз среди всех государств Шенгенской зоны, к которой она присоединилась в конце 2007 года.
В прошлом году украинцы получили 830 тыс. польских шенгенских и национальных виз, что на 15% больше, чем в 2013 году.
Национальные визы, как правило, выдаются на срок от 6 месяцев до года для тех, кто хочет работать или учиться в Польше.