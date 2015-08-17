Польша почти вдвое увеличила выдачу национальных виз для украинцев

Об этом свидетельствуют данные польского Министерства иностранных дел, которые есть у УНИАН.

В то же время польские консульства сократили выдачу шенгенских виз, которые, как правило, выдаются для краткосрочных поездок - на 25% или на 66 тыс. - до 201 тыс.

В целом Польша увеличила выдачу виз украинцам на 12,5% - до 434 тыс.

Больше всего виз традиционно выдали консульства во Львове (почти 190 тыс.), Луцке (более 100 тыс.) и Киеве (около 50 тыс.).

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Консульства в Виннице, Харькове и Одессе выдали около 40, 35 и 16 тысяч виз, соответственно.

Украинцы за первые шесть месяцев года получили почти более 50 тыс. долгосрочных виз сроком действия до 1 года, почти 70 тыс. - сроком действия до 2 лет, почти 8 тыс. - до 3 лет, около 1,5 тыс. - до 4 лет и около 3,5 тыс. - до 5 лет.

Как сообщал УНИАН, Польша традиционно выдает украинцам больше всего виз среди всех государств Шенгенской зоны, к которой она присоединилась в конце 2007 года.

В прошлом году украинцы получили 830 тыс. польских шенгенских и национальных виз, что на 15% больше, чем в 2013 году.

Национальные визы, как правило, выдаются на срок от 6 месяцев до года для тех, кто хочет работать или учиться в Польше.