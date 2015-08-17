Синоптики предупредили о сильных дождях со шквалами на Закарпатье и в прикарпатских областях
10:06, 17 августа 2015Общество
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В понедельник жителей Закарпатья и прикарпатских областей предупредили об ухудшении погодных условий.
REUTERS
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Сегодня днем на Закарпатье и в прикарпатских областях ожидаются грозы, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/сек.
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Как ранее сегодня сообщал УНИАН, с завтрашнего дня, 18 августа, в Украину придет прохлада: в некоторых регионах температура не будет превышать +20. Лишь на юге будет теплее – плюс 26. В Крыму ожидаются кратковременные дожди с грозами.
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