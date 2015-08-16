Под Полтавой перевернулся и загорелся грузовик с горючим (видео)

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, авария произошла вчера около 22.40 на 329 км автодороги Киев-Харьков.

По предварительной информации, 48-летний водитель не справился с управлением, избегая наезда на пешехода, который внезапно вышел на проезжую часть.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе облуправления ГСЧС, водитель МАНа, который ехал в сторону Киева, допустил переворачивание грузовика, вследствие чего автомобиль взорвался.

Пожар ликвидировали в 2:00. На вызов выехало 8 единиц техники и 24 спасателя. В результате происшествия на данном отрезке автодороги было частично ограничено движение транспорта в обоих направлениях.

Пострадал водитель. Он получил сотрясение мозга и был госпитализирован в первую городскую больницу Полтавы.

Возле места взрыва находилась заправка, к которой, к счастью, огонь не успел добраться. После того, как ликвидировали пожар, движение транспорта восстановили.