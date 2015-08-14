СБУ в Харькове задержала ДРГ, планировавшую теракт на железной дороге

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, СБУ задержала диверсионную группу в составе трех человек, один из которых оказался сотрудником пограничной службы.

Террористы подыскивали на территории Купянского и Двуречанского районов стратегически важные объекты для диверсий, собирали информацию о дислокации украинских подразделений, нахождении военной техники и участниках патриотических движений и правоохранителях.

Как сказала Гитлянская, диверсанты планировали взорвать поезд с военной техникой накануне Дня Независимости.

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Сотрудники “Альфы” задержали организатора группы террористов непосредственно после закладки под рельсы взрывного устройства мощностью 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.

При обыске у террористов были найдены схемы объектов жизнеобеспечения области, списки правоохранителей и проукраинских активистов, гранатомет, гранаты и около тысячи патронов.