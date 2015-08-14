СБУ в Харькове задержала ДРГ, планировавшую теракт на железной дороге
В Харьковской области задержали диверсионную группу, которая заложила взрывчатку на железнодорожном перегоне Купянск - Святогорск и планировала подорвать поезд.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
По ее словам, СБУ задержала диверсионную группу в составе трех человек, один из которых оказался сотрудником пограничной службы.
Террористы подыскивали на территории Купянского и Двуречанского районов стратегически важные объекты для диверсий, собирали информацию о дислокации украинских подразделений, нахождении военной техники и участниках патриотических движений и правоохранителях.
Как сказала Гитлянская, диверсанты планировали взорвать поезд с военной техникой накануне Дня Независимости.
Читайте такжеТеррористы начали активно использовать диверсионные группы - Тимчук
Сотрудники “Альфы” задержали организатора группы террористов непосредственно после закладки под рельсы взрывного устройства мощностью 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.
При обыске у террористов были найдены схемы объектов жизнеобеспечения области, списки правоохранителей и проукраинских активистов, гранатомет, гранаты и около тысячи патронов.