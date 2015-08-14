Прокуратура обнаружила арсенал оружия в центре Киева

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, следователи прокуратуры совместно с работниками Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области во время проведения обыска в одном из помещений по улице Михайловской обнаружили 13 противопехотных гранат, 4 противотанковые гранаты, автоматы, пистолет и большое количество боеприпасов к ним.

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Прокуратура области осуществляет досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 262 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины по факту незаконного обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Продолжаются первоочередные следственные действия.