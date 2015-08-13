МИД: нарушение прав украинцев в РФ стало системным и дискриминационным
Нарушения прав граждан Украины на территории России приобрели системный и дискриминационный характер.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД). В МИДе также констатировали грубое нарушение прав консульских должностных лиц Украины, что делает невозможным должным образом реализовывать консульские функции на территории Российской Федерации.
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Действуя таким образом российская сторона должна осознавать, что в этих условиях Украина оставляет за собой право применить механизмы адекватного реагирования, подчеркивается в сообщении МИДа.
Кроме этого, МИД выразил решительный протест в связи с решением городского суда Ессентуков продлить срок содержания под стражей гражданина Украины Станислава Клыха до 21 октября 2015 года.
"Безосновательное и неправомерное судебное решение стало очередным подтверждением нежелания Российской Федерации соблюдать определенных в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей положений об освобождении всех заложников и лиц, которые незаконно содержатся, по принципу всех на всех", - отмечается в комментарии МИДа.
Как сообщал УНИАН, Станислава Клыха задержали в августе 2014 года.