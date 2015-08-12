В Черкассах на Доме советов начали демонтировать коммунистическую символику

В Черкассах на фасаде Дома советов на Соборной площади, где находятся ОГА и облсовет, начали демонтаж коммунистической символики.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского облсовета, сегодня коммунальное предприятие «Управление по эксплуатации Дома советов и объектов областной коммунальной собственности» начало работы по демонтажу символики коммунистического тоталитарного режима с фасада Дома советов.

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По словам председателя Черкасского облсовета Валентины Коваленко, по предварительным подсчетам, на замену символики нужно было почти 170 тыс. грн. Чтобы максимально снизить расходы, было принято решение проводить только демонтаж без замены другой символикой. Работы будут выполняться за счет КП «Управление по эксплуатации Дома советов и объектов областной коммунальной собственности», на балансе которого и находится здание. Таким образом удалось снизить стоимость работ более, чем в три раза. По плану все работы должны быть завершены ко Дню Независимости Украины.