В этом году абитуриенты слабо подготовились к физике и математике – Квит

Об этом в эфире "5 канала" заявил глава Министерства образования и науки Сергей Квит.

Квит отметил, что во вступительной кампании всегда есть проблемы, однако система приоритетности полностью оправдала себя в этом году.

Среди негатива министр отметил слабую подготовку абитуриентов по ряду предметов.

"Из негативов я бы назвал те вещи, которые не касаются вступительной кампании, но касаются проблем вокруг. Например, слабая подготовка самих абитуриентов, и это показало ВНО, по физике и математике. Мы каждый год испытываем это, из года в год все сильнее", - поделился министр.

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Ранее Квит сообщил, что по количеству заявлений на вступление лидируют, в основном, западноукраинские университеты - Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Национальный университет "Львовская политехника", хотя "Киевский и Харьковский университеты - среди лидеров". "Это нормально и важно, что все сходится в столицу", - сказал министр образования.