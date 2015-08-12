В "ЛНР" школьникам будут преподавать историю "республики" и войны на Донбассе

Об этом сообщает один из сайтов боевиков.

"Министерством образования" уже разработана соответствующая программа", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала 2015 года в общеобразовательной программе появился новый предмет "История Отечества", который заменил уроки "Истории Украины".

Ранее сообщалось, что в России намерены принимать школьные аттестаты "ДНР" и "ЛНР". В Европе заявили, что могут "забраковать" дипломы российских вузов, сотрудничающих с "ДНР" и "ЛНР".