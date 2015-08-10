Минздрав просит 170 миллионов гривень на достройку нового корпуса "Охматдета"

Об этом сообщила первый заместитель министра охраны здоровья Александра Павленко.

Читайте такжеМинздрав объявил конкурс на поиск генподрядчика для достройки "Охматдета"

"Министерство здравоохранения обратилось в Государственную казначейскую службу с просьбой открыть ассигнования в текущем месяце в сумме 170 миллионов гривен на обеспечение мероприятий по строительству современного лечебно-диагностического комплекса больницы "Охматдет", согласно помесячному плану ассигнований общего фонда государственного бюджета на 2015 год", – отметила Александра Павленко.

Согласно сообщению, в новом корпусе будет расположено отделение по пересадке костного мозга от неродственных доноров, а начало его работы запланировано на 2016 год.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Министерство здравоохранения объявило открытый конкурс на поиск генподрядчика, который завершит строительство современного корпуса детской больницы "Охматдет". Результаты тендера будут объявлены 14 сентября.

Для достройки нового корпуса "Охматдета" в госбюджете на 2015 год предусмотрено 500 млн грн.