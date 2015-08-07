В Одессе неизвестные ограбили магазин электроники и ранили сотрудника

Как сообщили УНИАН в МВД Одесской области, в 8.20 на линию «102» поступило сообщение о том, что в магазине электроники сработала «кнопка срочного вызова милиции». На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Приморского райотдела милиции и работники полка патрульной службы.

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«В помещении работники милиции обнаружили мужчину с резаными ранами туловища и ушибленной раной головы. Как выяснилось, неизвестные напали на сотрудника магазина, который в это время находился в торговом заведении. Нанесли мужчине телесные повреждения и, завладев деньгами, исчезли. Принимаются меры по установлению и задержанию правонарушителей», - заявили в отделе.

Также устанавливается точная сумма похищенных денег. По предварительным данным, из магазина исчезли от 50 до 100 тыс. грн.