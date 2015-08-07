Реабилитацию в санаториях Минобороны прошли более тысячи бойцов АТО

Об этом сообщила начальник Управления коммуникации и прессы Министерства обороны Оксана Гаврилюк.

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«В санаторно-курортных учреждениях Вооруженных сил Украины находятся 138 военных, которые проходят там реабилитационное лечение. Всего с начала 2015 года реабилитационное лечение прошли 1 тыс. 44 военных», - отметила она.

По словам Гаврилюк, сегодня на лечении в медицинских учреждениях Минобороны находятся 179 военных военнослужащих ВСУ и 5 военнослужащих других формирований, а 25 военных лечатся за границей.