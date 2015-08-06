В Житомирской области разоблачили группу лиц, которые торговали военной техникой

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, прокуратурой области расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, по факту злоупотребления служебным положением работником правоохранительного органа области.

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Установлено, что чиновник, по предварительному сговору с военнослужащими одной из воинских частей области, подделывал документы для незаконной реализации военной техники частным лицам. Точное количество этих военнослужащих устанавливается.

Во время проведения обысков в служебных кабинетах и по месту жительства причастных лиц изъято значительное количество номерных знаков транспортных средств, техническая документация, паспорта граждан, денежные средства на сумму почти 60 тыс. грн, 6 тыс. долларов США, 1000 евро.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.