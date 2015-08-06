До конца года Минюст обещает предоставить возможность подавать заявления в ЗАГС через интернет

Об этом УНИАН сообщил глава ведомства Павел Петренко сегодня во время визита в Хмельницкий.

По словам министра, электронный документооборот упрощает количество визитов в РАГС.

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"Чтобы оформить брачные отношения, необходимо трижды посетить РАГС: сначала для получения консультации по определению даты, затем принести квитанцию по уплате пошлины в банке, а в конце прийти с документами жены. Согласитесь, что это - нонсенс”, - отметил он.

Петренко рассказал, как действует подача заявок через сеть Интернет. Для этого на сайте Минюста необходимо создать электронный кабинет, отправить отсканированные документы; через платежную карточку надо уплатить пошлину в банк. В РАГС человек приходит один раз, чтобы забрать готовые документы.

Министр отметил, что через электронный кабинет можно регистрировать изменение фамилий, регистрировать брак и смерть.

Петренко добавил, что Минюст проводит обучение сотрудников РАГСов с целью овладения навыками пользоваться онлайн регистрацией.

Сейчас подавать электронные документы на оформление актов гражданского состояния могут жители Киева, Киевской области, Одесской и Днепропетровской областей.