До конца года Минюст обещает предоставить возможность подавать заявления в ЗАГС через интернет
До конца года Министерство юстиции Украины намерено покрыть все области возможностью подавать заявления в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния через сеть Интернет.
Об этом УНИАН сообщил глава ведомства Павел Петренко сегодня во время визита в Хмельницкий.
По словам министра, электронный документооборот упрощает количество визитов в РАГС.
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"Чтобы оформить брачные отношения, необходимо трижды посетить РАГС: сначала для получения консультации по определению даты, затем принести квитанцию по уплате пошлины в банке, а в конце прийти с документами жены. Согласитесь, что это - нонсенс”, - отметил он.
Петренко рассказал, как действует подача заявок через сеть Интернет. Для этого на сайте Минюста необходимо создать электронный кабинет, отправить отсканированные документы; через платежную карточку надо уплатить пошлину в банк. В РАГС человек приходит один раз, чтобы забрать готовые документы.
Министр отметил, что через электронный кабинет можно регистрировать изменение фамилий, регистрировать брак и смерть.
Петренко добавил, что Минюст проводит обучение сотрудников РАГСов с целью овладения навыками пользоваться онлайн регистрацией.
Сейчас подавать электронные документы на оформление актов гражданского состояния могут жители Киева, Киевской области, Одесской и Днепропетровской областей.