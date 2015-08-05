Депутата Киеврады поймали на взятке в миллион гривень – экс-нардеп

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила бывший депутат Верховной Рады Анжелика Лабунская, пишет Сегодня.

Отмечается, что дозвониться самому Даниленко, чтобы взять комментарий, невозможно – его мобильный телефон отключен. Помощница депутата заявила, что не будет ничего говорить на эту тему.

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"В то же время в Киевраде говорят, что сегодня утром в кабинет, где расположена комиссии Киеврады по вопросам семьи, молодежи и спорта, приходили сотрудники СБУ, проводили проверку и даже просили сотрудниц комиссии быть понятыми. При этом самого Даниленко на рабочем месте не видели", - отмечает издание.

Стоит отметить, что в пресс-службе СБУ Киева и Киевской области, а также в пресс-службе МВД пока не дают официальных комментариев на эту тему.

В пресс-службе фракции "УДАР – Солидарность" официально пока не комментируют ситуацию до выяснения всех обстоятельств, ссылаясь на то, что не было никакого заявления от правоохранительных органов, подтверждающего этот факт.

В то же время некоторые депутаты из Киеврады неофициально подтвердили нам, что Даниленко был задержан, и предполагают, что после этого может быть принято решение об исключении его из фракции.