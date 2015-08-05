Украина стала участником европейской программы инноваций "Горизонт 2020" с фондом в 80 млрд евро

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщалось, соответствующий закон был принят Верховной Радой 15 июля. Само же Соглашение с Евросоюзом об участии Украины в программе ЕС «Горизонт 2020» было подписано 20 марта 2015 года в Киеве.

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Документом ратифицируется приобретение Украиной статуса ассоциированного члена указанной программы, благодаря чему украинские научные учреждения и ученые получат реальные возможности доступа к программе, общий объем фондов которой составляет 80 млрд евро.

Реализация соглашения будет способствовать расширению участия украинских научно-исследовательских организаций и университетов в области европейских научных исследований, всестороннему развитию партнерских взаимоотношений между Украиной и ЕС.

Кроме того, по данным пресс-службы главы государства, Порошенко также подписал Закон «О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Европейским Союзом о возобновлении действия Соглашения между Украиной и Европейским сообществом о научном и технологическом сотрудничестве». Парламент принял этот закон 15 июля.

Соглашение было подписано 3 марта 2015 года в Брюсселе. Документом будет обеспечиваться создание условий для эффективного использования научно-технического потенциала и защиты прав интеллектуальной собственности.

Справка: программа Европейского Союза "Горизонт 2020" начала действовать с 2014 года и рассчитана на 7 лет (до 2020 года). Программа ориентирована на поддержку исследовательской и инновационной деятельности во всех сферах общественной жизни - от фундаментальных наук к внедрению инноваций в реальный сектор экономики.