Из-за очередей возле Керченской переправы появился палаточный городок

Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России в Краснодарском крае, передает "Крым.Реалии".

«Пункт временного размещения на 250 человек включает в себя 13 палаток вместимостью по 20 человек», – отметили в ведомстве.

Кроме того, стало известно, что вблизи скопления автотранспорта в населенном пункте Ильич располагается также гостиничный фонд общей вместимостью на 900 человек.

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«Пассажиры автобусов, направляющихся в Крым, могут ожидать свою очередь в здании вокзала», – говорится в сообщении.

Согласно последним данным ООО «Морская дирекция», время ожидания парома составляет шесть часов, автомобильная очередь со стороны порта «Кавказ» насчитывает тысячу машин.

Отметим, что на Керченской переправе после аннексии Крыма Россией возникают постоянные очереди из легковых автомобилей и грузовиков, а ожидание переправы затягивается на несколько дней.