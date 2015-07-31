Швейцария экстрадировала в Украину подозреваемого в мошенничестве на 3,7 миллиона евро

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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Как отмечается в сообщении, Федеральным департаментом юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации в июле текущего года был удовлетворен запрос Генпрокуратуры о выдаче гражданина Украины К., который разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах.

По данным ГПУ, гражданин К. подозревается в том, что путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего завладел денежными средствами на сумму более 3,7 млн евро.

После получения информации о пребывании подозреваемого на территории Швейцарии Генеральной прокуратурой Украины в сентябре 2013 года, согласно Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1957 года, был направлен запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

27 июля 2015 года К. был экстрадирован в Украину и передан органу досудебного расследования, подчеркивается в сообщении.