Суд арестовал бойца "Правого Сектора", который добровольно сдался после стрельбы в Мукачево - СМИ

Как сообщает Мукачево.net, несмотря на то, что Деяк добровольно сдался правоохранителям и не оказывал сопротивление при задержании, суд все же решил избрать к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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"Сергей признался в суде, что приехал в тот день на встречу с депутатом Ланьо ради борьбы с коррупцией. К слову, он является одним из четырех задержанных, которых подозревают в совершении террористического акта в Мукачево 11 июля", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Деяка пришли в суд поддержать много киевлян и активистов.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля произошла стрельба. По сообщениям местных СМИ, конфликт возник между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Ланьо. По версии представителей "ПС", Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку "ПС" начал мешать потокам контрабанды.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - создание преступной организации и ч. 3 ст. 258 - террористический акт.

Несколько бойцов "Правого сектора" после стрельбы прячутся в лесу на Закарпатье.