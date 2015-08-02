Харьковского убийцу из супермаркета поймали и отправили на гауптвахту - ГПУ

04:10, 02 августа 2015
Общество
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Военнослужащий, совершивший убийство, задержан и помещен на гауптвахту.

Убийцей оказался военнослужащий / mvs.gov.ua

Военной прокуратурой раскрыто по горячим следам резонансное убийство в Харькове, сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры Украины.

ГПУ напоминает, что 30 июля было совершено убийство с применением огнестрельного оружия в супермаркете «АТБ», расположенном в г. Харьков по ул. Вернадского, 12.

Военной прокуратурой Харьковского гарнизона Центрального региона Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 410 УК Украины (хищение оружия, совершенное в условиях особого периода).

"Благодаря своевременному реагированию принятыми мерами установлено лицо, совершившее убийство. Им оказался военнослужащий одной из воинских частей Харьковского гарнизона, который проходил военную службу по контракту с марта текущего года. Кроме того, установлено, что убийство совершено из пистолета Макарова, похищенного из воинской части", - сообщает ГПУ.

Читайте такжеГеращенко опубликовал фото убийцы из харьковского супермаркетаСогласно сообщению, в ходе проведения следсвенных действий военной прокуратурой Харьковского гарнизона во взаимодействии с Харьковским зональным отделом Военной службы правопорядка военнослужащий, совершивший убийство, задержан и помещен на гауптвахту. Ему сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и решается вопрос об избрании меры пресечения – содержание под стражей.

Оружие, из которого совершено убийство, изъято. Назначены соответствующие судебные криминалистические экспертизы. Санкция указанных статей предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы, заявляет ГПУ.

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