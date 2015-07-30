Боевики намерены "амнистировать" более 2 тысяч осужденных - глава Луганской ОГА

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской ОВГА Георгий Тука.

При этом Тука отметил, что уголовные дела этих людей не передаются украинской стороне.

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"Воевать осужденные не рвутся. Тем не менее, пытаясь попасть на территорию Украины, эти люди задерживаются пограничниками. После этого начинается самое невероятное: документов у них нет, уголовных дел нет, решению суда на взятие под стражу, практически, не на что опереться", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что по мнению новоназначенного руководителя области Георгия Туки, на Луганщине нельзя проводить местные выборы, которые назначены на 25 октября этого года.