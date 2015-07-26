Новый глава Луганщины против проведения местных выборов в области (видео)

Об этом председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил в интервью "5 каналу".

Он отметил, что среди жителей прифронтовых территорий немало сторонников сепаратистов, большинство из которых за свои преступления до сих пор не наказаны.

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"Каким образом мы можем внедрять выборы, если эти выборы будет проводить человек, который во время оккупации перед административным зданием ложил украинские флаги, чтобы все посетители вынуждены были по ним ходить ногами? Поэтому, по моему убеждению, я бы выборы в Луганской области вообще не проводил", – заявил Тука.