Суд отменил оправдательный приговор экс-депутату Луганского горсовета Ландику

Его обвиняют в совершении грубого нарушения общественного порядка, сопровождавшегося избиением потерпевших Марии Коршуновой и Дарьи Заяц.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, по указанному уголовному производству апелляционным судом назначено новое судебное разбирательство.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 2011 года ночью в одном из ресторанов в Луганске сын тогдашнего народного депутата от Партии регионов Владимира Ландика Роман избил Коршунову.

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7 июля 2011 года прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело против Ландика по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Ландика экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

31 октября 2011 года стало известно, что Ландик и Коршунова подписали мировое соглашение.

8 декабря пострадавшая подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. долларов. 9 декабря отец обвиняемого заявил, что передал девушке 320 тыс. грн.

19 января 2012 года Ленинский райсуд Луганска приговорил Ландика к трем годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года. Также суд обязал Ландика не выезжать за пределы места проживания без разрешения правоохранительных органов.

27 июня 2012 года Апелляционный суд Луганской области оставил в силе приговор Ландику.

В декабре 2013 года Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел оставил без изменений приговор Ландику, условно осужденному за совершение хулиганских действий в отношении Коршуновой.