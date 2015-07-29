Суд отменил оправдательный приговор экс-депутату Луганского горсовета Ландику
Апелляционным судом Луганской области сегодня, 29 июля, по жалобе прокурора отменен приговор Сватовского районного суда, которым необоснованно был оправдан бывший депутат Луганского городского совета Роман Ландик.
Его обвиняют в совершении грубого нарушения общественного порядка, сопровождавшегося избиением потерпевших Марии Коршуновой и Дарьи Заяц.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, по указанному уголовному производству апелляционным судом назначено новое судебное разбирательство.
Как сообщал УНИАН, 4 июля 2011 года ночью в одном из ресторанов в Луганске сын тогдашнего народного депутата от Партии регионов Владимира Ландика Роман избил Коршунову.
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7 июля 2011 года прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело против Ландика по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).
21 сентября Ландика экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.
31 октября 2011 года стало известно, что Ландик и Коршунова подписали мировое соглашение.
8 декабря пострадавшая подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. долларов. 9 декабря отец обвиняемого заявил, что передал девушке 320 тыс. грн.
19 января 2012 года Ленинский райсуд Луганска приговорил Ландика к трем годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года. Также суд обязал Ландика не выезжать за пределы места проживания без разрешения правоохранительных органов.
27 июня 2012 года Апелляционный суд Луганской области оставил в силе приговор Ландику.
В декабре 2013 года Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел оставил без изменений приговор Ландику, условно осужденному за совершение хулиганских действий в отношении Коршуновой.