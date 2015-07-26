Начальника юротдела "Азова" нашли повешенным - депутат

Об этом сообщил депутат Рады Дмитрий Линько в Facebook.

"Трагедия. Сегодня нашли повешенным начальника юротдела полка АЗОВ Ярослава Бабича. Я знал Ярослава и просто не могу в это поверить. Искренние соболезнования родным", - написал он.

Читайте такжеНа блокпосту в зоне АТО боец Нацгвардии наложил на себя руки"Его тело было найдено сегодня утром в собственной квартире. Причина смерти пока неизвестна - ведется следствие", - сообщает страница полка ВКонтакте.

Ранее Бабич возглавлял учебно-мобилизационный центр "Азова".