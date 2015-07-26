Начальника юротдела "Азова" нашли повешенным - депутат
19:19, 26 июля 2015Политика
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Сегодня, 26 июля, нашли повешенным начальника юротдела полка "Азов" Ярослава Бабича.
Ярослав Бабич / Кадр видео Майдан пресс-центр
Об этом сообщил депутат Рады Дмитрий Линько в Facebook.
"Трагедия. Сегодня нашли повешенным начальника юротдела полка АЗОВ Ярослава Бабича. Я знал Ярослава и просто не могу в это поверить. Искренние соболезнования родным", - написал он.
Читайте такжеНа блокпосту в зоне АТО боец Нацгвардии наложил на себя руки"Его тело было найдено сегодня утром в собственной квартире. Причина смерти пока неизвестна - ведется следствие", - сообщает страница полка ВКонтакте.
Ранее Бабич возглавлял учебно-мобилизационный центр "Азова".
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