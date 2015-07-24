На Львовщине уволили прокурора, который ранее был задержан при получении взятки

Прокурор прокуратуры Бродовского района Львовской области, задержанный 22 июля при получении взятки, уволен из органов прокуратуры.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Как отмечается в сообщении, по результатам проведенного прокуратурой области служебного расследования, приказом прокурора Львовской области „за совершение позорного поступка, нарушение «Присяги работника прокуратуры» прокурор прокуратуры Бродовского района, который был задержан при получении неправомерной выгоды, 23 июля освобожден от занимаемой должности и из органов прокуратуры”.

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В то же время, за отсутствие надлежащей организации профилактическо-воспитательной работы с подчиненными объявлен выговор, его непосредственному руководителю – прокурору Бродовского района.

Как сообщал УНИАН, 22 июля Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины был разоблачен прокурор прокуратуры Бродовского района при получении части взятки в размере 1000 долларов США. Злоумышленник требовал от мужчины 3 тыс. долларов за изменение квалификации правонарушения, в котором он подозревался.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.