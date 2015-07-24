Брок: В Украине необходимо сохранить госмонополию на право правоохранителей применять оружие
14:36, 24 июля 2015Общество
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Председатель Комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок подчеркивает, что украинская власть должна сохранить государственную монополию на право правохранителей применять оружие.
Брок отметил важность сохранения права правоохранителей применять оружие / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.
Брок подчеркнул, что украинским властям "важно сохранить строгую государственную монополию на правоохранительные органы и разоружить все полувоенные структуры или полностью их интегрировать в официальные структуры безопасности".
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Он отметил, что только государственные правоохранительные органы имеют монополию на применение силы и оружия.
По убеждению Брока, ситуация в Мукачево с "Правым сектором" не должна повлиять на решение относительно выполнения Украиной плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом.
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