Брок: В Украине необходимо сохранить госмонополию на право правоохранителей применять оружие

14:36, 24 июля 2015
Общество
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Председатель Комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок подчеркивает, что украинская власть должна сохранить государственную монополию на право правохранителей применять оружие.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

Брок подчеркнул, что украинским властям "важно сохранить строгую государственную монополию на правоохранительные органы и разоружить все полувоенные структуры или полностью их интегрировать в официальные структуры безопасности".

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Он отметил, что только государственные правоохранительные органы имеют монополию на применение силы и оружия.

По убеждению Брока, ситуация в Мукачево с "Правым сектором" не должна повлиять на решение относительно выполнения Украиной плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом.

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