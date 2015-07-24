Брок: В Украине необходимо сохранить госмонополию на право правоохранителей применять оружие

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

Брок подчеркнул, что украинским властям "важно сохранить строгую государственную монополию на правоохранительные органы и разоружить все полувоенные структуры или полностью их интегрировать в официальные структуры безопасности".

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Он отметил, что только государственные правоохранительные органы имеют монополию на применение силы и оружия.

По убеждению Брока, ситуация в Мукачево с "Правым сектором" не должна повлиять на решение относительно выполнения Украиной плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом.