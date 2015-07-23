В Германии считают качество украинских биопаспортов выше аналогов многих стран ЕС

Об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Читайте такжеУкраинцы смогут получать пластиковые карточки с биометрией со следующего года

"Посольство в ФРГ информирует, что немецкие эксперты отметили: качество украинских биометрических паспортов выше аналогов многих стран ЕС", - отметил министр.

Посольство в ФРГ информирует, что немецкие эксперты отметили: качество украинских биометрических паспортов есть лучше аналоги многих стран ЕС. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 23, 2015

Согласно официальной статистике Еврокомиссии, в 2014 году за шенгенскими визами обратились 1,4 млн украинцев.

Таким образом, чтобы обеспечить необходимое количество украинцев биометрическими паспортами, при нынешнем темпе выдачи документов понадобится почти 2,5 года.

Как сообщалось, в случае выполнения всех требований ЕС безвизовый режим вступит в силу примерно через год – с лета 2016 года.