В Украине создадут бригаду спецназа имени "Небесной сотни"
12:23, 22 июля 2015Общество
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В Украине создадут бригаду спецназа имени "Небесной сотни". Работа по формированию специальной бригады уже начата.
Работа по формированию специальной бригады уже начата / Фото УНИАН
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил на территории учебного центра Национальной гвардии в селе Новые Петровцы Киевской области.
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Министр отметил, что база бригады будет базироваться в Гостомеле возле Киева.
"Бригада будет состоять исключительно из лучших специалистов Нацгвардии Украины и всех тех, кто откликнется на этот профессиональный призыв. Это будет полностью оснащенная бригада, которая будет готова противостоять террористическим действиям в любой точке страны. Как против агрессора, так и против внутренних диверсионно-разведывательных групп", - отметил Арсен Аваков.
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