Если РФ будет блокировать создание трибунала по катастрофе МН17, на нее окажут давление - МИД

Если Россия будет блокировать вопрос создания международного трибунала по расследованию катастрофы Boeing МН17, на нее будет оказываться давление.

Об этом сказала на брифинге заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

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«В следующем году Нидерланды будут председательствовать в ЕС, и если к началу 2016 года решение о создании независимого судебного органа не будет принято по вине исключительно РФ, которая будет блокировать, то, конечно, встанет вопрос об увеличении давления на РФ. И тогда голландцы могут поставить вопрос в Совете ЕС относительно, например, ужесточения экономических санкций на РФ для того, чтобы добиться решения о создании трибунала», - сказала Зеркаль.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью пророссийские террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.

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9 июля этого года делегация Малайзии в ООН распространила проект резолюции Совета безопасности ООН с требованием сформировать международный трибунал для независимого расследования дела о сбитом над Донецкой областью самолете.

10 июля представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что считает бесперспективным проект резолюции Совета безопасности ООН о создании трибунала.