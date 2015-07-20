Взрыв в центре Одессы квалифицировали как покушение на убийство

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского городского управления милиции, по факту ночного взрыва в ночном увеселительном заведении «Либертин» открыто уголовное производство по ст. 15, ч. ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).

Как утверждают очевидцы, гранату в увеселительное заведение бросили неизвестные, подъехавшие к заведению на автомобиле. В момент взрыва в баре были посетители.

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Как сообщал УНИАН, в центре Одессы сегодня на входе в бар «Либертин» на улице Ришельевской, 60 произошел взрыв. Предварительно установлено, что изъятые с места происшествия фрагменты устройства - от гранаты РГД-5. Во время взрыва пострадал охранник, который госпитализирован.