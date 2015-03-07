Путин создает в Крыму гигантскую военную базу - правозащитник

Об этом в интервью «Голосу Америки» сообщил соавтор доклада о нарушениях прав человека в аннексированном Россией Крыму, независимый крымский журналист и правозащитник Андрей Клименко, отмечает «Крым. Реалии».

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«С начала аннексии Путин ставил перед собой наиболее важную задачу – создать в Крыму не игорную зону, не туристический рай, а гигантскую военную базу, где кроме флота есть стратегическая авиация, ПВО, космические войска, береговые ракеты, и ядерное оружие», – сказал он.

Клименко подчеркнул, что на Крымском полуострове, на котором в ближайшие год-два будет насчитываться около 100 тысяч военнослужащих, не должно быть нелояльного населения.

«Это крымские татары, журналисты, гражданские активисты, – все те, кто не хочет брать российский паспорт, кто хочет сохранить украинский паспорт. Это будет продолжаться, к сожалению. В путинской России как говорится «закручивали гайки» 15 лет, в Крыму их закрутили за один год. Да еще и перекрутили. Как говорится, может резьбу сорвать», –считает правозащитник.

Соавтор доклада о нарушениях прав человека в аннексированном Россией Крыму добавил, что авторы документа выделили несколько технологий, которые применялись Россией в аннексированном Крыму, в том числе принуждение к российскому гражданству, принуждение к отказу от украинского гражданства, экспроприация и нарушение прав крымскотатарского народа.

«По этим пяти направлениям Россия действует за границами международного права, и даже собственного права, которое действует на территории Российской Федерации», – подчеркнул Клименко.

Как сообщалось, правозащитная организация «Freedom House» («Дом свободы») обнародовала новый отчет о нарушении прав человека на Крымском полуострове, который был «насильно и незаконно аннексирован» Россией в марте 2014 года.

Согласно документу, жители Крыма после оккупации Украинского полуострова испытывают все большие нарушения их прав – гражданских, политических и прав человека.

По данным «Freedom House», особенно страдают крымские татары – от нарушений имущественных прав и запугивания независимых голосов путем выборочного применения законодательства и применения физического насилия.

По данным отчета, Кремль пытается подавить сообщения о таких нарушениях и создает в Крыму «информационное гетто», оказывая давление на представителей местных и зарубежных средств информации.