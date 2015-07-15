В Харькове искали взрывчатку - проверили 40 тысяч квадратных метров

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, никаких взрывных устройств или других опасных предметов и веществ правоохранители не обнаружили.

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По сведениям милиции, на места событий выезжали взрывотехники, работники следственно-оперативных групп Дзержинского, Киевского и Червонозаводского райотделов милиции.

Сотрудники милиции тщательно обследовали более 40 тыс. кв. м помещений и прилегающей территории, эвакуировали почти 1 тысячу человек.

Милиция устанавливает личность человека, сделавшего ложное сообщение о минировании.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 11.00 аноним сообщил милиции о наличии взрывчатки в помещениях Главного управления Государственной миграционной службы в Харьковской области, Городского бюро технической инвентаризации, ХНАТОБа, Харьковского областного совета, Дома проектов.