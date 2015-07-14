Командира взвода роты "Сумы" подозревают в подготовке теракта

Командир взвода №1 роты патрульной службы милиции особого назначения «Сумы», подчиненного УМВД Украины в Сумской области, подозревается в подготовке террористического акта и контрабанде оружия.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-группе УСБУ в Сумской области.

Согласно сообщению, подозреваемый – старший лейтенант милиции – без соответствующего разрешения приобрел и переправил рейсовым автобусом в город Сумы реактивную противотанковую гранату РГД-26.

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«Когда командир взвода роты «Сумы» в июне-июле 2015 года находился в командировке в зоне проведения антитеррористической операции, он договорился с двумя лицами о сбыте реактивного противотанкового гранатомета РПГ-26. Правоохранители задержали милиционера. Сейчас ему вручено уведомление о подозрении в подготовке террористического акта по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч.1 ст. 258 (террористический акт), ч.1 ст. 201 (контрабанда) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием или взрывчатыми веществами) УК Украины», - отмечают в пресс-группе.

Как сообщал УНИАН, в Сумской области Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой перекрыли канал поставки оружия из зоны проведения антитеррористической операции, который организовали трое сумчан.

Среди задержанных злоумышленников - милиционер и ранее судимый. При задержании членов группировки в Сумской области сотрудники СБ Украины изъяли 9 гранат и реактивный гранатомет. Организатор канала поставок оружия был задержан 13 июля в Донецкой области.