СМИ: в сторону Мукачево движется военная техника (фото, видео)

Как сообщает Громадське.ТВ, очевидцы насчитали около 12 единиц бронетехники. Населенный пункт, возле которого увидели технику, с севера ограничен трассой Киев-Чоп, с юга - железной дорогой Львов-Стрый-Мукачево.

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Как сообщал УНИАН, в Мукачево в результате перестрелки с участием бойцов "Правого сектора" пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих. В результате перестрелки погибли 3 человека.

"Группа вооруженных лиц численностью 15-20 человек приехала на объект, связь с которым имеет народный депутат Украины, который имеет за плечами печальный опыт 90-х годов, – Михаил Ланьо", – сообщил Антон Геращенко.