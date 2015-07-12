СМИ: в сторону Мукачево движется военная техника (фото, видео)
13:43, 12 июля 2015Общество
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В селе Межибороды местные жители зафиксировали движение колонны бронетехники и машин с военными, которые направляются в сторону Мукачева.
Местные жители зафиксировали военную технику \ hromadske.tv
Как сообщает Громадське.ТВ, очевидцы насчитали около 12 единиц бронетехники. Населенный пункт, возле которого увидели технику, с севера ограничен трассой Киев-Чоп, с юга - железной дорогой Львов-Стрый-Мукачево.
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Сообщается о 12 машин \hromadske.tv
Как сообщал УНИАН, в Мукачево в результате перестрелки с участием бойцов "Правого сектора" пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих. В результате перестрелки погибли 3 человека.
hromadske.tv
"Группа вооруженных лиц численностью 15-20 человек приехала на объект, связь с которым имеет народный депутат Украины, который имеет за плечами печальный опыт 90-х годов, – Михаил Ланьо", – сообщил Антон Геращенко.
hromadske.tv
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