Глава Закарпатской ОГА: переговоры с бойцами "Правого сектора" продолжаются

Василий Губаль заявил, что ночевал в Мукачево, и заверил, что ситуация в городе хоть и напряженная, но безопасная, передает Mukachevo.net. Напряжение только в месте последней перестрелки - в районе села Лавки на выезде из Мукачево в сторону Свалявы.

Читайте такжеСиловики отложили штурм бойцов "Правого сектора", Ярош уже прибыл в Ужгород - депутатПредседатель Закарпатской ОГА отметил необходимость объективного расследования. Как рассказал Василий Губаль, он уже встретился с Дмитрием Ярошем, который уже прибыл на Закарпатье.