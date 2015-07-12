Глава Закарпатской ОГА: переговоры с бойцами "Правого сектора" продолжаются
12:46, 12 июля 2015Общество
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Председатель Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Василий Губаль сообщил, что переговоры с бойцами "Правого сектора" продолжаются.
Губаль уже зустьрівся с Ярошем \ mukachevo.net
Василий Губаль заявил, что ночевал в Мукачево, и заверил, что ситуация в городе хоть и напряженная, но безопасная, передает Mukachevo.net. Напряжение только в месте последней перестрелки - в районе села Лавки на выезде из Мукачево в сторону Свалявы.
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