Силовики отложили штурм бойцов "Правого сектора", Ярош уже прибыл в Ужгород - депутат
Дмитрий Ярош прибыл самолетом в Ужгород в сопровождении восьми бойцов "Правого сектора".
Об этом с места событий сообщил всоцсети народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем. Кроме того, он сообщил, что в настоящее время штурм представителей "Правого сектора" откладывается.
Читайте такжеЯрош призвал арестовать виновных в перестрелке и уволить Авакова"Штурм скрывающихся представителей ПС откладывался в течение всей ночи, последний раз планировался сегодня на 9 утра. На данный момент операция отложена", - написал Мустафа Найем. По его словам, представители "Правого сектора" отошли по хребту от села Лавки в сторону районного центра Перечин и Большого Березнянского района.
#Мукачево. Дмитрий Ярош прилетел самолетом в аэропорт Ужгорода в сопровождении восьми представителей Правого сектора. Шт...Posted by Mustafa Nayyem on Sunday, 12 July 2015