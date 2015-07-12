Силовики отложили штурм бойцов "Правого сектора", Ярош уже прибыл в Ужгород - депутат

11:31, 12 июля 2015
Общество
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Дмитрий Ярош прибыл самолетом в Ужгород в сопровождении восьми бойцов "Правого сектора".

Штурм забарикадировавшихся членов

Об этом с места событий сообщил всоцсети народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем. Кроме того, он сообщил, что в настоящее время штурм представителей "Правого сектора" откладывается.

Читайте такжеЯрош призвал арестовать виновных в перестрелке и уволить Авакова"Штурм скрывающихся представителей ПС откладывался в течение всей ночи, последний раз планировался сегодня на 9 утра. На данный момент операция отложена", - написал Мустафа Найем. По его словам, представители "Правого сектора" отошли по хребту от села Лавки в сторону районного центра Перечин и Большого Березнянского района.

#Мукачево. Дмитрий Ярош прилетел самолетом в аэропорт Ужгорода в сопровождении восьми представителей Правого сектора. Шт...

Posted by Mustafa Nayyem on Sunday, 12 July 2015
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