Силовики отложили штурм бойцов "Правого сектора", Ярош уже прибыл в Ужгород - депутат

Об этом с места событий сообщил всоцсети народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем. Кроме того, он сообщил, что в настоящее время штурм представителей "Правого сектора" откладывается.

Читайте такжеЯрош призвал арестовать виновных в перестрелке и уволить Авакова"Штурм скрывающихся представителей ПС откладывался в течение всей ночи, последний раз планировался сегодня на 9 утра. На данный момент операция отложена", - написал Мустафа Найем. По его словам, представители "Правого сектора" отошли по хребту от села Лавки в сторону районного центра Перечин и Большого Березнянского района.