В Мариуполе СБУ задержала модератора полтысячи антиукраинских групп в соцсетях
Служба безопасности Украины задержала жительницу Мариуполя, которая вела активную антиукраинскую пропаганду в социальных сетях.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
"Злоумышленница модерировала около пятисот групп в социальных сетях, которые охватывали почти полтора миллиона фолловеров. Она распространяла призывы к насильственному изменению конституционного строя, захвату государственной власти, поддержке террористических действий на востоке страны, публиковала видео в поддержку мобилизации боевиков и тому подобное", - подчеркивается в сообщении.
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Во время обыска сотрудники СБУ изъяли у пособницы террористов компьютерную технику и электронные носители с материалами, которые подтверждают ее подрывную деятельность, отметили в пресс-центре.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины.
Также проверяется информация о возможной координации действий злоумышленницы с боевиками так называемой "ДНР".