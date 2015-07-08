В Мариуполе СБУ задержала модератора полтысячи антиукраинских групп в соцсетях

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

"Злоумышленница модерировала около пятисот групп в социальных сетях, которые охватывали почти полтора миллиона фолловеров. Она распространяла призывы к насильственному изменению конституционного строя, захвату государственной власти, поддержке террористических действий на востоке страны, публиковала видео в поддержку мобилизации боевиков и тому подобное", - подчеркивается в сообщении.

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Во время обыска сотрудники СБУ изъяли у пособницы террористов компьютерную технику и электронные носители с материалами, которые подтверждают ее подрывную деятельность, отметили в пресс-центре.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины.

Также проверяется информация о возможной координации действий злоумышленницы с боевиками так называемой "ДНР".