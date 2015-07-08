Американское ФБР предоставит МВД доступ к своим информационным базам
14:12, 08 июля 2015Общество
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Управление МВД по обеспечению возврата активов, полученных преступных путем, будет иметь доступ к информационным базам ФБР США.
МВД теперь будет иметь доступ к базам ФБР США / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве сообщила начальник новосозданного управления Елена Тищенко.
“Проведена рабочая встреча с представителем ФБР в Украине и достигнута договоренность, что управление будет иметь доступ к базе”, - сказала она.
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Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков 7 июля вечером написал в Facebook, что своим приказом создал Управление МВД по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем, и назначил его руководителем Тищенко.
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