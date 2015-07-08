Порошенко поздравил украинцев с Днем семьи: "семья - самое большое сокровище"

Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем семьи, который отмечается сегодня.

Как отметил глава государства в своем поздравлении, «семья - самое большое сокровище и высшая человеческая ценность. Она дает приют и поддержку, дарит счастье материнства и отцовства, формирует характер и жизненные ориентиры».

Президент подчеркнул, что «в сложное время агрессии против Украины мы все также должны быть как одна большая, дружная, надежная семья, защищать родных, дом и свой край от посягательств». Порошенко выразил уверенность, что «в нашей борьбе за мир победа обязательно будет за нами, ведь за нами правда».

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«Низкий поклон родителям, которые воспитали патриотов Украины, героев Революции достоинства, мужественных защитников Отечества», - подчеркнул глава государства и пожелал украинцам крепкого здоровья, счастливой судьбы и нерушимости семейных отношений.