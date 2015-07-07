В оккупированном боевиками Углегорске назревает протест против местной "власти" - СМИ
16:33, 07 июля 2015Общество
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Сегодня, 7 июля, в Углегорске Донецкой области, который находится на оккупированной территории, местные жители планируют провести акцию протеста в связи со сложной гуманитарной ситуацией в городе и бездействием оккупационной власти.
REUTERS
Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Новости Донбасса.
Отмечается, что люди хотят перекрыть трассу "Донецк-Луганск" автомобильными покрышками.
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По данными издания, представители оккупационной власти хотят помешать проведению этой акции.
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