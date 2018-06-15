Ющенко более велик, чем Тимошенко, а Янукович и Симоненко отстают

В ночь с пятницы на субботу на телеканале “Интер” были оглашены результаты голосования проекта “Великих украинцев” и названа первая сотня. Некоторых из “великих” можно было увидеть своими глазами в прямом эфире, поскольку они присутствовали среди приглашенных в студию экспертов: Герой Украины, диссидент СССР, человек, стоявший у истоков Украинского независимого государства Левко Лукьяненко (№38), первый Президент независимой Украины Леонид Кравчук (№51) и лидер украинских коммунистов Петр Симоненко (№79).

Как распределятся имена в первой десятке и кто возглавит список великих украинцев, пока неизвестно - продолжается второй тур голосования, который завершится 16 мая. Но в алфавитном порядке первая десятка выглядит так:

1) Николай Амосов – выдающийся хирург и ученый, академик НАН и АМН Украины, заслуженный деятель науки Украины, профессор, доктор медицинских наук.

2) Степан Бандера – лидер украинских националистов, глава Провода ОУН.

3) Валерий Лобановский – легенда украинского футбола, многолетний наставник “Динамо”.

4) Григорий Сковорода – выдающийся украинский философ, поэт и педагог.

5) Леся Украинка (Лариса Петровна Косач-Квитка) – прославленная украинская поэтесса, последовательный и энергичный борец за консолидацию украинцев в политическую нацию.

6) Иван Франко – украинский писатель, поэт, ученый, публицист, несокрушимый Каменяр, один из выдающихся духовных лидеров Украины.

7) Богдан Хмельницкий – гетман, основатель казацкого государства на землях Центральной Украины – Войска Запорожского, более известного как Гетманщина, возглавил национально-освободительную войну украинского народа.

8) Вячеслав Черновил – украинский политический и общественный деятель, советский диссидент, журналист, один из основателей Народного руха Украины.

9) Тарас Шевченко – писатель и поэт, одна из самых выдающихся фигур Украины, почти культовое лицо, сыграл большую роль в формировании национального мировоззрения украинцев.

10) Ярослав Мудрый – Великий Киевский князь, выдающийся государственный деятель, в его правление Киевская Русь стала сильным европейским государством.

В целом первая десятка выглядит закономерно. Хотя именно такой состав первой десятки непросто оказалось спрогнозировать. Кстати, студентам в студии было предложено заранее определить десятку больших украинцев, но ни один из них не угадал. Максимально близкий результат – 7 правильных ответов. Результаты голосования за лучшую десятку будут подведены 16 мая.

Теперь вернемся к сотне. В основном категорию великих попадали политические, общественные и военные деятели, художники, спортсмены и научные работники.

Одну из самых многочисленных групп составляют политики и государственные деятели. Кроме уже упомянутых Хмельницкого и Ярослава Мудрого, Кравчука и Лукьяненко, они представлены в сотне такими именами: Иван Мазепа (№11), Михаил Грушевский (№14), Владимир Великий (№16), Виктор Ющенко (№20), Юлия Тимошенко (№21), Владимир Ленин (№23), Симон Петлюра (№26), Даниил Галицкий (№34), Пилип Орлик (№36), княгиня Ольга (№43), Владимир Щербицкий (№44), Владимир Мономах (№58), Виктор Янукович (№62), Леонид Брежнев (№63), Константин Острожский (№80), Павел Скоропадский (№82), Петр Калнишевский (№88), Никита Хрущев (№92), Дмитрий Байда-Вишневецкий (№97) и князь Святослав (№98).

Таким образом, по результатам опроса, Юлия Владимировна на одну позицию уступает нынешнему Президенту Виктору Ющенко. А бывший премьер, ныне оппозиционер Виктор Янукович занимает только 62-ю ступеньку. А вот экс-президента Леонида Кучму, который 10 лет руководил нашим государством, украинский народ не счел нужным внести в сотню великих соотечественников вообще.

В списке три религиозных деятеля: митрополит УГКЦ Андрей Шептицкий (№19), патриарх УГКЦ Иосиф Слепой (№48), митрополит Петр Могила (№52).

Много представителей искусства: писатель Николай Гоголь (№18), кинорежиссер Александр Довженко (№22), поэтесса Лина Костенко (№25), актер Леонид Быков (№27), основоположник новой украинской литературы Иван Котляревский (№29), композитор Владимир Ивасюк (№30), оперная певица Соломея Крушельницкая (№31), композитор Николай Лысенко (№41), актер Богдан Ступка (№47), писатель Михаил Булгаков (№49), оперный певец Анатолий Соловьяненко (№55), актер Николай Гринько (№59), “золотой голос” Украины Нина Матвиенко (№60), художник Илья Репин (№65), актриса Мария Заньковецкая (№66), актер Иван Миколайчук (№67), писатель Михаил Коцюбинский (№73), певица Раиса Кириченко (№74), певец Назарий Яремчук (№75), реформатор украинского театра Лесь Курбас (№78), художница Екатерина Билокур (№84), поэтесса Олена Телига (№94), писатель Остап Вишня (№96).

Не забыли украинцы и своих выдающихся деятелей науки, техники и образования: Сергея Королева (№17), Владимира Даля (№24), Владимира Вернадского (№39), Олега Антонова (№45), Евгения и Бориса Патонов (№46), Владимира Бойко (№50), Игоря Сикорского (№61), Ивана Пулюя (№69), Николая Пирогова (№70), Василия Сухомлинского (№86), Антона Макаренко (№87), Ильи Мечникова (№92), Виктора Глушкова (№99).

Есть среди сотни великих воины времен Отечественной войны: Роман Шухевич (№12), Иван Кожедуб (№37), Сидор Ковпак (№42), Николай Ватутин (№89), Олег Кошевой (№95), - гражданской Нестор Махно (№32), Евгений Коновалец (№40), - и казаччины: Иван Сирко (№53) и Иван Богун (№85).

Самый молодой великий украинец, а точнее украинка – четырехкратная Олимпийская чемпионка мира по плаванию Яна Клочкова, 25 лет. А самая “старшая” – княгиня Ольга, известная каждому украинцу в истории своей местью древлянам, убившим ее мужа Игоря. Кстати, род Рюриковичей дал Украине четырех великих украинцев. Кроме Ольги, в список попали ее сын, внук и правнук: Святослав, Владимир Великий и Ярослав Мудрый.

22 участника – наши современники, из которых ровно по семь, – представители политики, искусства и спорта, а также ученый Борис Патон. Самые великие из современников – братья Кличко, занимающие 15-ю ступеньку общего рейтинга и опережающих таких спортсменов, как Андрей Шевченко (№33), Сергей Бубка (№35), Олег Блохин (№56), Лилия Подкопаева (№57), Василий Вирастюк (№68), Яна Клочкова (№77), а заодно и самого Ивана Поддубного (№91).

Шоу-бизнес представлен именами Софии Ротару (№54), Святослава Вакарчука (№64), Русланы (№76) и Олега Скрипки (№91).

Из 100 великих Украинцев – 15 женщин, в первой десятке из них лишь одна – Леся Украинка. Самая великая наша соотечественница на сегодня – премьер-министр Юлия Тимошенко.

Очевидно, многие украинцы, определяя великих людей, подошли к этому с юмором. Например вождь мирового пролетариата Владимир Ленин, который за всю свою жизнь ни разу не был в Украине в списке великих украинцев занял 23-е место (!).

Сотню великих украинцев замыкает Неизвестный солдат.

Не вошли в список великих автор украинского толкового словаря, писатель Борис Гринченко, гетманы Петр Дорошенко и Иван Выговский, писатель, общественный и государственный деятель Владимир Винниченко, писатели Пантелеймон Кулиш, Панас Мирный, Иван Нечуй-Левицкий, ученый, историк и публицист Михаил Драгоманов, поэты Павел Тичина и Максим Рыльский.

Всего на почетное звание великого Украинца претендовало 14 тысяч имен, за которые было отдано свыше 800 тысяч голосов, – это почти в 27 раз больше, чем за аналогичный период на родине проекта – в Великобритании.

Анна Ященко