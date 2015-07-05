В оккупированном Крыму на здравоохранение не хватает 10 миллиардов

17:44, 05 июля 2015
Общество
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В Крыму в 2016 году дефицит бюджета на здравоохранение составит 10 миллиардов рублей.

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Об этом заявил глава "Минздрава" Крыма Александр Могилевский, сообщают "Новости Крыма".

Как отметил Могилевский, такой дефицит возник из-за того, что при разработке бюджета не учли некоторые вопросы: подушное финансирование, обеспечение лекарствами и медпрепаратами льготных категорий граждан, которые делятся на три группы – федеральная, субъектная и региональная.

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Он также напомнил, что во втором полугодии в Крыму будут применяться нормы федерального законодательства, согласно которым финансирование осуществляется 50% на 50%, что приведет к уменьшению финансирования лечебных учреждений для оплаты труда некоторых категорий работников.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев признал, что с ценами на лекарства есть проблемы, а также сложно наладить производство многих медикаментов в России.

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