В оккупированном Крыму на здравоохранение не хватает 10 миллиардов
В Крыму в 2016 году дефицит бюджета на здравоохранение составит 10 миллиардов рублей.
Об этом заявил глава "Минздрава" Крыма Александр Могилевский, сообщают "Новости Крыма".
Как отметил Могилевский, такой дефицит возник из-за того, что при разработке бюджета не учли некоторые вопросы: подушное финансирование, обеспечение лекарствами и медпрепаратами льготных категорий граждан, которые делятся на три группы – федеральная, субъектная и региональная.
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Он также напомнил, что во втором полугодии в Крыму будут применяться нормы федерального законодательства, согласно которым финансирование осуществляется 50% на 50%, что приведет к уменьшению финансирования лечебных учреждений для оплаты труда некоторых категорий работников.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев признал, что с ценами на лекарства есть проблемы, а также сложно наладить производство многих медикаментов в России.