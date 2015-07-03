Состояние свободы слова в Украине начало улучшаться - исследование (инфографика)

Об этом свидетельствуют данные исследования "Барометр свободы слова", проведенного Институтом массовой информации (ИМИ).

За первое полугодие 2015 года в Украине эксперты ИМИ зафиксировали 23 нападения на журналистов, что почти в 11 раз меньше, чем за соответствующий период 2014 года (249 нападений), и в полтора меньше, чем за второе полугодие 2014 года (37 нападений).

Самым худшим регионом Украины с точки зрения соблюдения свободы слова остается оккупированный Крым, там зафиксировано 29 нарушений, больше, чем в любом другом регионе Украины. Для сравнения, на неподконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей зафиксировано 10 нарушений.

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По данным ИМИ, также уменьшилось количество препятствования законной профессиональной деятельности журналистов: за первые полгода в Украине было зафиксировано 34 таких случая (за второе полугодие 2014 — 47 случаев). Зафиксировано также уменьшение случаев цензуры и непредоставление доступа к важной информации — 25 случаев (по сравнению с 39 во втором полугодии 2014 г.), уменьшилось количество угроз и запугиваний — 22 факта за первое полугодие 2015 по сравнению с 48 за соответствующий предыдущий период.

Как рассказала эксперт ИМИ Екатерина Дячук, за последние полгода наибольшее количество нарушений зафиксировано в категории препятствование: «Из 34 случаев больше всего препятствовали журналистам представители судебной ветви власти (7 случаев), далее охранники, как в частных, так и в государственных учреждениях (5). Также "отличились" депутаты горсоветов и работники облгосадминистраций (4 и 3 случая соответственно). Зачастую препятствовали журналистам в Николаеве (5 случаев), Закарпатье (4), в Киеве, Ровно, Одессе и Кировограде (по 3 случая соответственно)».

Нападали чаще всего за эти полгода на журналистов в Одесской области (6 случаев), далее идет Черниговщина (3) и Черкасщина, Харьковщина, Львовщина и Киевщина (по 2 соответственно).

Нападали и били журналистов преимущественно неизвестные — 5 таких случаев за полгода. Далее идут депутаты сельсоветов и райсоветов и люди в камуфляже (по 3 случая), а также герои сюжета, представители «ЛНР», «ДНР» и активисты — по 2 случая соответственно.