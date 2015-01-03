Вопрос "Интера" рассмотрят 15 января при участии СНБО и СБУ

Об этом сообщил Радио Свобода председатель ведомства Юрий Артеменко.

По его словам, решение провести такой мониторинг Нацсовет принял после скандала с трансляцией выступления российского президента Владимира Путина перед Федеральным собранием России, которое сделал телеканал «Еспресо».

Теперь основным вопросом будет новогодняя трансляция «Интера», добавил Артеменко.

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«Когда мы говорим о российских сериалах, которые есть у нас сегодня в эфирах, я еще могу понять телеканалы, которые еще год назад закупили этот сериальный продукт в России, не зная, что у нас произойдет Майдан. Здесь же в действительности я считаю, что телеканал «Интер» должен был подходить к этому вопросу тщательнее – продукт же создавался несколько месяцев тому назад, когда можно было прогнозировать реакцию определенной части зрителей на эту трансляцию», – замечает председатель Нацсовета.

Кроме того, как написала на своей странице в Facebook заместитель председателя Нацсовета по телерадиовещанию Ольга Герасимюк, ожидается также присутствие на заседании Нацсовета представителей СБУ, журналистов и общественных активистов.

По словам Артеменко, лишение лицензии – длительное и формализованное дело: каналу должны дважды вынести предупреждение, провести мониторинг, и только потом такое решение может вынести суд. Он отметил, что такая норма существует как предохранитель от превращения Нацсовета в орган цензуры. В то же время быстро запретить вещание любого телеканала на территории Украины может СНБО на основании закона о санкциях, если будут достаточные основания для этого, заметил председатель Нацсовета.

Главный редактор «Телекритики» Наталия Лигачева в свою очередь отметила, что основания для обсуждения информационной политики «Интера» есть, однако там вопрос – не так в их собственном продукте, который сейчас активно обсуждается, как в ретрансляции за несколько часов перед тем продукта запрещенного в Украине канала «Россия-1». «Телеканал позволил себе транслировать новогодние «Огоньки» именно этого канала, и он тем самым нарушил существующий на этот момент запрет», – объясняет она.