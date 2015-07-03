Ночью на Киевщине произошел взрыв во дворе местного депутата

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что в результате взрыва повреждены забор и автомобиль «Тойота», из людей никто не пострадал, сообщает ОСО УМВД Украины в Киевской области.

На месте происшествия работает экспертно-криминалистическая лаборатория Главного управления милиции Киевской области. По предварительным данным специалистов, взорвалась граната РГД-5.

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