Ночью на Киевщине произошел взрыв во дворе местного депутата

12:12, 03 июля 2015
Общество
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Сегодня ночью в 3.30 в дежурную часть Фастовского горотдела милиции поступило сообщение от местного депутата, жителя села Большая Мотовиловка, о том, что на дворе по месту его жительства произошел взрыв неизвестного предмета.

По предварительным данным, взорвалась граната РГД-5

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что в результате взрыва повреждены забор и автомобиль «Тойота», из людей никто не пострадал, сообщает ОСО УМВД Украины в Киевской области.

На месте происшествия работает экспертно-криминалистическая лаборатория Главного управления милиции Киевской области. По предварительным данным специалистов, взорвалась граната РГД-5.

Читайте такжеЖитель Луганщины накрыл собой гранату, которую случайно задействовал в присутствии родственниковПо данному факту следственным отделом Фастовского ГО открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас работники милиции выясняют все обстоятельства происшествия.

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