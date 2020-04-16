Резников: освобожденным в рамках обмена с ОРДЛО украинцам проведут тесты на COVID-19

Вице-премьер-министр заверил, что освобожденным украинцам будет предоставлена ​​вся необходимая помощь.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что освобожденным в рамках обмена удерживаемыми лицами на Донбассе украинским гражданам проведут тесты на COVID-19.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос о том, будут ли освобожденные проходить тесты на коронавирус.

Читайте такжеСенцов об очередном этапе обмена: 19 наших будут наконец-то дома, но это не все пленные из ОРДЛО

"Обязательно. Они пройдут все необходимые процедуры медицинского осмотра и контроля, в том числе тестирование, для того, чтобы они не подвергали опасности своих близких и сами понимали, в каком они физическом и психологическом состоянии", - отметил Резников.

По его словам, освобожденным украинцам будет предоставлена ​​вся необходимая помощь.

Он также отметил, что Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий будет общаться с каждым из них, а освобожденными военными будет также заниматься Минветеранов и Минсоцполитики.

Резников заверил, что предусмотрена возможность выплаты материальной помощи освобожденным лицам.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля, утром начался очередной этап обмена, в рамках которого Украина возвращает 19 граждан с временно оккупированных территорий.

Председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко около 11:00 сообщил о завершении этапа обмена в Донецкой области, в рамках которого были освобождены 9 человек.

По его словам, созданы условия, чтобы при обязательной 14-дневной обсервации, которую необходимо пройти освобожденным украинцам, они чувствовали себя комфортно.