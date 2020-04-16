Первый этап обмена в Донецкой области состоялся в формате "10 на 9" - Резников

По словам Резникова, вторая часть обмена состоится уже в Луганской области.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в рамках первого этапа обмена удерживаемыми лицами в Донецкой области Украина передала 10 человек и получила 9 украинских граждан.

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Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина-24». «Обмен начался утром, и первая часть обмена уже состоялась. Непосредственно в Донецкой области состоялся обмен «10 на 9», то есть украинская сторона передала на неподконтрольные территории 10 человек и мы получили 9 человек», - заявил Резников.

Он отметил, что освобожденные пленники будут направлены для проведения медицинского осмотра и 14-дневную обсервацию.

По словам Резникова, вторая часть обмена состоится уже в Луганской области.

Он отметил, что из ОРЛО Украина планирует получить около 10 человек.

Также Резников отметил, что в рамках первого этапа обмена в Донецкой области «к нам прибыли граждане Украины, пока это только мужчины, гражданские, есть и военные».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля, утром начался очередной этап обмена, в рамках которого Украина возвращает 19 граждан с временно оккупированных территорий.

8 апреля участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились не позднее Пасхи - 19 апреля - осуществить обмен удерживаемыми лицами.