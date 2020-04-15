Взрыв во львовской больнице: полиция рассматривает версию самоубийства экс-АТОшника (видео)

По предварительной информации, мужчина погиб из-за взрыва ручной гранаты.

От взрыва возле львовской городской больницы №5 погиб 43-летний бывший участник АТО. Погибший служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

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По предварительной информации полиции, мужчина погиб из-за взрыва ручной гранаты. Известно, что погибший жил неподалеку от больницы. На сайте полиции уточнили, что взрыв прогремел 15 апреля около 16.00.

«Рассматриваем две версии. Попытка самоубийства, а также не исключаем версию о неосторожном обращении с взрывчатыми веществами», – прокомментировал руководитель Франковского отделения полиции ГУ Нацполиции Львовщины Роман Макогон.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Выясняются все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

У мужчины осталась жена, дочь и двое внуков.

Ранее УНИАН сообщал, как в одной из больниц Львова прогремел взрыв, есть погибший.