Правительство выделило деньги для ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне

Ситуация в зоне отчуждения особенно опасна, поскольку может привести к загрязнению территории радиоактивной пылью.

Кабмин выделил почти 45 млн грн из резервного фонда госбюджета для ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне. Деньги пойдут на обеспечение необходимыми средствами подразделения спасателей.

Ситуация в зоне отчуждения особенно опасна, поскольку может привести к загрязнению территории радиоактивной пылью, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

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По информации Укргидрометцентра, тенденцией последних лет является повышение температурного режима и значительное увеличение количества дней с максимальной температурой выше нормы. Это привело к возникновению периода чрезвычайной пожарной опасности по всей территории Украины.

Как сообщал ранее УНИАН, правоохранители уже задержали подозреваемого и вручили ему подозрение – это 27-летний житель Полесского района. Он говорит, что поджег дикорастущую траву в нескольких местах вблизи заброшенной местной фермы ради забавы.

Сейчас огонь приближается к хранилищам радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.